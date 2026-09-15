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Аргументы недели

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Вооружённый беспредел

Вооружённый беспредел

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали 111 подозреваемых в незаконном изготовлении и обороте оружия, боеприпасов и взрывчатки.

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Андрейизменено

100+/-  подозреваемых ... По 2,5 на регион? 300 единиц, 37 цехов? По 3 единице на фигуранта? Где то год, полтора назад уже светились именно эти цифры ... +/-  то же по 3 ствола на супостата и по 8 изделий на цех ... Старую кальку подложили? Настолько ленивые борзописцы? В пресслужбах УВАЖАЕМЫХ ведомств?((