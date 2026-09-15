Вооружённый беспредел

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали 111 подозреваемых в незаконном изготовлении и обороте оружия, боеприпасов и взрывчатки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России зафиксир...
- Медицинское звено...
- Туск жестко раскр...
100+/- подозреваемых ... По 2,5 на регион? 300 единиц, 37 цехов? По 3 единице на фигуранта? Где то год, полтора назад уже светились именно эти цифры ... +/- то же по 3 ствола на супостата и по 8 изделий на цех ... Старую кальку подложили? Настолько ленивые борзописцы? В пресслужбах УВАЖАЕМЫХ ведомств?((