Путину и зампреду КНР Хань Чжену рассказали о рождении панды Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала президенту России Владимиру Путину и зампреду Китайской Народной Республики (КНР) Хань Чжену, что панда Катюша появилась на свет по любви и находится в надежных руках, как и ее переданные китайской стороной родители.
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