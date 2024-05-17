Путину и зампреду КНР Хань Чжену рассказали о рождении панды Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала президенту России Владимиру Путину и зампреду Китайской Народной Республики (КНР) Хань Чжену, что панда Катюша появилась на свет по любви и находится в надежных руках, как и ее переданные китайской стороной родители.