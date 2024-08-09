В Актау закрыли дорогу между 3А и 3Б микрорайонами

В Актау, в связи с проведением работ по реконструкции магистральных инженерных сетей, с 9 часов 9 августа до 21 часов 11 августа закрыта дорога между 3А и 3Б микрорайонами, сообщает пресс-служба акимата города.
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