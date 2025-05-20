Русская весна
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Русская весна

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На «Азовстали» могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр

На «Азовстали» могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр

Восстанавливать на заводе «Азовсталь» нечего, на его территории может появиться постиндустриальный парк, но решение за федеральными властями и главой ДНР, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун.

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