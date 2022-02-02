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Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 3 февраля

3 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдут соревнования по керлингу (смешанные пары), хоккею среди женщин, а также квалификационные выступления в могуле.

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