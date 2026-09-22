Источник 360.ru: в Щербинке задержали угрожавшего прохожим ножом мужчину

В Щербинке мужчина с ножом угрожал прохожим во дворе дома. Об этом очевидица сообщила 360.ru. «Вчера с 21:00 во дворе дома № 6 у третьего подъезда мужчина очень громко кричал, потом зашел домой и снова вышел с ножом, угрожая кого-то зарезать.