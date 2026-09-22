360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Источник 360.ru: в Щербинке задержали угрожавшего прохожим ножом мужчину

Источник 360.ru: в Щербинке задержали угрожавшего прохожим ножом мужчину

В Щербинке мужчина с ножом угрожал прохожим во дворе дома. Об этом очевидица сообщила 360.ru. «Вчера с 21:00 во дворе дома № 6 у третьего подъезда мужчина очень громко кричал, потом зашел домой и снова вышел с ножом, угрожая кого-то зарезать.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым