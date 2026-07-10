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Аргументы и Факты

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Экономист объяснил, кому придется платить налог на доходы по вкладам

Экономист объяснил, кому придется платить налог на доходы по вкладам

В 2026 году россияне должны будут уплатить налог с доходов по банковским вкладам, полученных в 2025 году, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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