Адвокат Яковлева: срок согласования перепланировки сократился до 20 рабочих дней

Правила согласования перепланировки в жилых и нежилых помещениях изменились. Теперь можно оформить переделки за 20 дней без посещения Росреестра после завершения работ, сообщила агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
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