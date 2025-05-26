360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр _
    Вот такие статьи порождают еще больше слухов и домыслов. Если черный шлейф от самолета это нормально, то это не означ...Над Тверью в ночь...
  • Надежда Белугина
    По пути Гастелло Надежда Белугина-Подюжская Памяти Александра Антонова и Владимира Никишина, Войны суровой обнажил...Путин сравнил пог...
  • федор
    Этот поганый остров может просто исчезнуть, они об этом наверное мечтают там!!!!Депутат Колесник:...

Адвокат Яковлева: срок согласования перепланировки сократился до 20 рабочих дней

Адвокат Яковлева: срок согласования перепланировки сократился до 20 рабочих дней

Правила согласования перепланировки в жилых и нежилых помещениях изменились. Теперь можно оформить переделки за 20 дней без посещения Росреестра после завершения работ, сообщила агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх