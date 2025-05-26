Адвокат Яковлева: срок согласования перепланировки сократился до 20 рабочих дней

Правила согласования перепланировки в жилых и нежилых помещениях изменились. Теперь можно оформить переделки за 20 дней без посещения Росреестра после завершения работ, сообщила агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.