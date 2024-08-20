Легендарный комбат Александр Ходаковский замолчал в Сети. Он попрощался с подписчиками и принял решение приостановить свои публикации.
Пришло особое время: Легендарный комбат замолчал и попрощался
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Александр Макеев
А ведь когда-то "легендарный" комбат Ходаковский фанатично верил всякой лжи нацистов, которые якобы сдают свои позиции. Когда в Донецком аэропорту ахматовцы и добровольцы пошли штурмовать аэропорт, стремительно въехали на нескольких грузовиках, то их накрыли жесточайшим огнём. Все средства связи были утрачены. Пришлось спешно, отстреливаясь, покидать аэропорт на двух грузовиках, не имея возможность предупредить своих, что это они едут. А информаторы нацисты уверили Ходаковского по рации, что это нацисты улепётывают из аэропорта. Ходаковский приказал всеми средствами лупить по этим грузовикам. И достиг огромного успеха, почти всех своих бойцов положили! Ахматовцы хотели разобраться с Ходаковским за эту бойню. Но их как-то остановили. После этого все ахматовсцы с Донбасса уехали. 🤷♂️ Потом очень долго пришлось выбивать нацистов из аэропорта.
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15 час.
Алексей Кузнецов
Ахматовцы к штурму аэропорта непричастны .Его взяли в сентябре 2014 "Спарта"(тогда их комбатом был Моторола ) и "Сомали" (тогда ими Гиви командовал) ,а фланги прикрывали подразделения "Впстока" и пустили ВСУ в тыл "Спарте" м "Сомалои" .Восток как раз и сдал ВСУ донецкий аэропорт ,раньше воровал оружие для Славянска .В августе (в самый тяжёлый момент для ДНР) Ходаковский предлагал сдаться .
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12 час.
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