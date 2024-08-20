Пришло особое время: Легендарный комбат замолчал и попрощался

Александр Макеев

А ведь когда-то "легендарный" комбат Ходаковский фанатично верил всякой лжи нацистов, которые якобы сдают свои позиции. Когда в Донецком аэропорту ахматовцы и добровольцы пошли штурмовать аэропорт, стремительно въехали на нескольких грузовиках, то их накрыли жесточайшим огнём. Все средства связи были утрачены. Пришлось спешно, отстреливаясь, покидать аэропорт на двух грузовиках, не имея возможность предупредить своих, что это они едут. А информаторы нацисты уверили Ходаковского по рации, что это нацисты улепётывают из аэропорта. Ходаковский приказал всеми средствами лупить по этим грузовикам. И достиг огромного успеха, почти всех своих бойцов положили! Ахматовцы хотели разобраться с Ходаковским за эту бойню. Но их как-то остановили. После этого все ахматовсцы с Донбасса уехали. 🤷‍♂️ Потом очень долго пришлось выбивать нацистов из аэропорта.