Новый удар по российским банкам и лихорадка на рынке жилья. Обзор Банки.ру

Страны «Большой семерки» и ЕС разрабатывают новый пакет санкций против РФ: в числе прочих мер возможны ограничения против банков, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, сообщили источники агентства Bloomberg.
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