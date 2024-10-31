Глава МИД КНР провел переговоры с коллегой из Финляндии

Пекин, 30 октября /Синьхуа/ -- Китай надеется, что Финляндия сможет сыграть конструктивную роль в содействии тому, чтобы Европейский союз избегал политизации торговых и экономических вопросов, надлежащим образом урегулировал разногласия путем диалога и консультаций и совместно сохранял общую ситуацию в отношениях между КНР и ЕС.