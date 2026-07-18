379 дронов, пожар во Владимире и жертвы в Котовске: РФ пережила массовую атаку

В ночь на 18 июля киевский режим совершил очередную масштабную террористическую атаку против России. Так, в многоквартирном доме во Владимире начался пожар после попадания украинского беспилотника в одну из квартир.
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