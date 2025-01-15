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Царьград

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ФАС оштрафует АО "Т-банк" за ненадлежащую интернет-рекламу Kaspersky

ФАС оштрафует АО "Т-банк" за ненадлежащую интернет-рекламу Kaspersky

Федеральная антимонопольная служба намерена оштрафовать АО "Т-банк" за размещение в мобильном приложении рекламы Kaspersky Safe Kids и шин Gislaved без соответствующих пометок.

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