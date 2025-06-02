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Мода и Шоу-бизнес

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«Накопились стресс, травма, нагрузка»: что происходит с пострадавшим на концерте Филиппом Киркоровым

«Накопились стресс, травма, нагрузка»: что происходит с пострадавшим на концерте Филиппом Киркоровым

Певец Филипп Киркоров продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на недавнем концерте. В беседе с StarHit пластический хирург Тимур Хайдаров, сотрудничавший с артистом, рассказал о его состоянии и раскрыл, что на самом деле с ним происходит.

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