«Накопились стресс, травма, нагрузка»: что происходит с пострадавшим на концерте Филиппом Киркоровым

Певец Филипп Киркоров продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на недавнем концерте. В беседе с StarHit пластический хирург Тимур Хайдаров, сотрудничавший с артистом, рассказал о его состоянии и раскрыл, что на самом деле с ним происходит.