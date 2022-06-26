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Наталья Подольская преодолела страх

Наталья Подольская преодолела страх

Отправившись в Турцию в отпуск с младшим сыном, На­талья неожиданно увлеклась экстримом. «Я снова. Наталья Подольская из личного архива Натальи Подольской Отправившись в Турцию в отпуск с младшим сыном, На­талья неожиданно увлеклась экстримом.

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