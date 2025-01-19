Названа причина возможного отказа Трампа от скорой встречи со Стармером

MoS: Трамп может отправить Стармера в конец очереди из-за вмешательства в выборы Избранный президент США Дональд Трамп возможно откажется от скорой встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии