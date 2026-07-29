Не только право на выплату: штраф и неустойка за «неизгладимое обезображивание» по ОСАГО. Анализ кассационной практики за 2025 год.

В 2025 году кассационные суды сформировали принципиальный подход: страховщик, который бездействует или отделывается формальными отписками при наличии убедительных медицинских доказательств, рискует заплатить не только саму доплату, но и полный объём штрафных санкций — неустойку и штраф.