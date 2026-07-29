MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

Не только право на выплату: штраф и неустойка за «неизгладимое обезображивание» по ОСАГО. Анализ кассационной практики за 2025 год.

В 2025 году кассационные суды сформировали принципиальный подход: страховщик, который бездействует или отделывается формальными отписками при наличии убедительных медицинских доказательств, рискует заплатить не только саму доплату, но и полный объём штрафных санкций — неустойку и штраф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии