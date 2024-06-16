В Туапсе транспортные полицейские провели профилактические занятия в детском лагере

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Туапсинского ЛОП совместно с полицейским-кинологом посетили школьный лагерь на базе средней общеобразовательной школы №5 г.
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