Студент, чуть не утонувший в бассейне АлтГТУ, нуждается в дорогостоящем лечении

Только на перевозку в Москву родным требуется почти 700 тысяч рублей 20-летний студент Степан Скворцов, который едва не утонул в бассейне АлтГТУ, пришел в сознание, но нуждается в срочном и дорогостоящем лечении.
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