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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Граудынь: «Стараюсь не думать, что я главный саблист в стране, чтобы не поймать звездную болезнь. Надо еще что‑то выиграть»

Российский саблист Павел Граудынь поделился впечатлениями от чемпионата мира в Гонконге, где он победил в личном турнире.

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