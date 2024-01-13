Две судьбы маленьких артистов из фильма "Офицеры".

Родная мать малыша из «Офицеров» отказалась от него. Но увидев сына на экране, забрала обратноВ советском фильме «Офицеры» есть одна сцена, когда показывают маленького ребенка – Ванечку Трофимова, которого мама оставляет на попечение бабушки.
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