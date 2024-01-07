Эндокринолог Веселова: монодиеты позволяют снизить вес и вывести токсины

О преимуществах разгрузочных дней для организма рассказала эндокринолог Дарья Веселова. Эксперт подчеркнула, что такие дни позволяют снизить вес, вывести лишнюю жидкость и токсины из организма, а также сократить нагрузку на ЖКТ, пишет Газета.