Система ПВО сбила 19 украинских дронов в зоне СВО за сутки

РИАМО - 10 окт. Средства ПВО сбили 19 украинских дронов в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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