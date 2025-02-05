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«Показал, что готов отвечать на торговую агрессию»: как Китай отреагировал на введение американских пошлин на импорт

«Показал, что готов отвечать на торговую агрессию»: как Китай отреагировал на введение американских пошлин на импорт

Китай установит импортные пошлины в размере 10% на американскую нефть и сельхозтехнику, а также 15%-ные тарифы на уголь и СПГ из США.

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