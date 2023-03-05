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Анчелотти о 0:0 с «Бетисом»: «Реал» должен играть лучше, надо прибавлять. В Ла Лиге будем бороться до конца»

Анчелотти о 0:0 с «Бетисом»: «Реал» должен играть лучше, надо прибавлять. В Ла Лиге будем бороться до конца»

Карло Анчелотти дал комментарий после ничьей «Реала» с «Бетисом» (0:0).  Об игре «Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее.

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