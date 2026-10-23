Зеленский сделал откровенное заявление о возможностях ВСУГлава киевского режима утверждает, что спутниковая связь Starlink на Украине до сих пор работает с ограничениями.
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