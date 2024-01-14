Выявление изменений кровеносных сосудов сетчатки: новый метод диагностики болезни Альцгеймера

Аномалии кровеносных сосудов сетчатки глаз могут помочь в ранней диагностике болезни Альцгеймера. Сравнивая кровеносные сосуды в сетчатке пациентов с болезнью Альцгеймера, людей с легкими когнитивными нарушениями и здоровых людей, команда ученых обнаружила нарушение гемато-ретинального барьера, который предотвращает попадание вредных веществ в ткани сетчатки.
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