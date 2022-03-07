The Moscow Post

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Дубль Капризова не помог "Миннесоте" уйти от поражения от "Далласа"

Дубль Капризова не помог "Миннесоте" уйти от поражения от "Далласа"

Россиянин в нынешнем регулярном чемпионате набрал уже 70 баллов за результативные действия."Миннесота Уайлд" проиграл "Даллас Старз" в матче в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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