Дубль Капризова не помог "Миннесоте" уйти от поражения от "Далласа"

Россиянин в нынешнем регулярном чемпионате набрал уже 70 баллов за результативные действия."Миннесота Уайлд" проиграл "Даллас Старз" в матче в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Россиянин в нынешнем регулярном чемпионате набрал уже 70 баллов за результативные действия."Миннесота Уайлд" проиграл "Даллас Старз" в матче в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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