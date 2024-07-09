Власти не могут расселить жильцов аварийного дома в Чите четыре года

В Чите уже четыре года не могут расселить аварийный дом по адресу улица Силикатная, 5. Эксперт Общественной палаты Дмитрий Скляров провел обследование разрушающегося здания и подтвердил, что оно представляет реальную опасность.
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