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Американские врачи посоветовали сжигать лишний вес с помощью прогулок

Американские врачи посоветовали сжигать лишний вес с помощью прогулок

Регулярные прогулки оказывают положительный эффект на здоровье сердца и мозга. Об этом рассказали медики из американской клиники Майо, пишет издание Eat This, Not That.

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