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Какой сегодня праздник: 31 августа 2026 года

Какой сегодня праздник: 31 августа 2026 года

Сегодня, 31 августа 2026 года, мы встречаем последний день лета. Этот понедельник богат не только на профессиональные и народные праздники, но и на знаменательные исторические даты, перекликающиеся с судьбами России и всего мира.

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