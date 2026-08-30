Какой сегодня праздник: 31 августа 2026 года

Сегодня, 31 августа 2026 года, мы встречаем последний день лета. Этот понедельник богат не только на профессиональные и народные праздники, но и на знаменательные исторические даты, перекликающиеся с судьбами России и всего мира.
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