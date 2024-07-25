Два человека получили ранения после атаки беспилотника ВСУ на комбайны в Курской области

Еще одна атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла в Курской области. В регионе было обнаружено и уничтожено несколько беспилотников, которые использовались для нанесения ударов по гражданским объектам.
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