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Лиды на комплексную поставку оборудования, инструмента, техники, материалов от ООО “ТехБай”

Лиды на комплексную поставку оборудования, инструмента, техники, материалов от ООО “ТехБай”

Организация рекламной кампании с целью поиска потенциальных клиентов. В качестве инструмента привлечения трафика выбран сервис интернет рекламы TINA, позволяющий максимально точно настроить сегменты аудиторий и получить быстрый приток обращений в компанию с максимально точным портретом заказчика.

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