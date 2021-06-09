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Дом Пашковского хотят включить в реестр памятников истории и культуры народов России

Дом Пашковского хотят включить в реестр памятников истории и культуры народов России

Дом Пашковского-Писарева на улице Калинина, 13 в Казани хотят включить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России, соответствующее заявление поступило в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

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