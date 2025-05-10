Во Франции узнали о планах потрясенного Парадом Победы в Москве Зеленского

Зеленского потряс парад по случаю Дня Победы в Москве Президент Украины Владимир Зеленский был потрясен масштабом парада по случаю Дня Победы в Москве и выразил желание ускорить отправку западных военных на территорию Украины.
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