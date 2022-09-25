В ДНР в результате украинских обстрелов погиб мирный житель

В результате обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики украинской артиллерией за последние сутки погиб один мирный житель, восемь человек ранены, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР 25 сентября через свой канал в Telegram.
В результате обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики украинской артиллерией за последние сутки погиб один мирный житель, восемь человек ранены, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР 25 сентября через свой канал в Telegram.
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