Украинские националисты и иностранные наемники продолжают совершать бесчеловеческие действия на территории Курской области, что вынуждает российские войска отвечать тем же, сообщил командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
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