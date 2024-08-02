Российские войска вышли к пгт Гродовка, которую противник называет ключом к Покровской агломерации С освобождением Весёлого на Покровском направлении российские войска вышли на окраины Гродовки.
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Российские войска вышли к пгт Гродовка, которую противник называет ключом к Покровской агломерации С освобождением Весёлого на Покровском направлении российские войска вышли на окраины Гродовки.
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