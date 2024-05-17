Депутат Адам Делимханов: сбежавшую чеченку Лию Заурбекову вернут родственникам

Сбежавшая 19-летняя чеченская девушка Лия Заурбекова должна вернуться к родственникам.Такое мнение выразил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, его слова передал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
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