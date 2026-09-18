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Морской экспорт нефтепродуктов из РФ в августе упал на 50% год к году — до 4

Морской экспорт нефтепродуктов из РФ в августе упал на 50% год к году — до 4,57 млн тонн Причина — атаки дронов на НПЗ и портовую инфраструктуру, которые сократили переработку и выпуск топлива.

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