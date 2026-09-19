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Нижегородская правда

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Явка на выборах в Нижегородской области на 15.00 19 сентября составила более 32%

Явка на выборах в Нижегородской области на 15.00 19 сентября составила более 32%

По информации Избирательной комиссии Нижегородской области, по состоянию на 15.00 19 сентября общая явка избирателей по Нижегородской области (с ДЭГ) составила 32,82% (811 306 избирателей).

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