Отмечается продвижение ВС РФ в направлении Часов Яра и выход на окраину Орловки

Штурмовые подразделения российской армии продолжают свое наступление на Артемовском направлении. В частности, сообщается о продвижении севернее населенного пункта Красное (Ивановское), где ВС РФ удалось продвинуться южнее Поповского леса на участке шириной до 1,2 километра на глубину до 700 метров.