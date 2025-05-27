Грушко заявил о подготовке ЕС к военному столкновению с РФ

Игорь Васиков

То, что война с ЕС и Британией неизбежна, понятно уже каждому здравому человеку. И если опять начнем сопли жевать как на украине, то итог очень плачевный. Но если наш удар (не ответ, а именно удар) будет шокирующим и уничтожающим, то всё закончится быстро и с минимальными потерями для нас. А победителей как известно не судят.