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Грушко заявил о подготовке ЕС к военному столкновению с РФ

Грушко заявил о подготовке ЕС к военному столкновению с РФ

Москва не видит сигналов от ЕС о желании возобновить контакты с Россией, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Комментарии
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Игорь Васиков
То, что война с ЕС и Британией неизбежна, понятно уже каждому здравому человеку. И если опять начнем сопли жевать как на украине, то итог очень плачевный. Но если наш удар (не ответ, а именно удар) будет шокирующим и уничтожающим, то всё закончится быстро и с минимальными потерями для нас. А победителей как известно не судят.
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