Стоимость набора для оливье в России за год выросла почти 8%

Расходы на приготовление классического салата оливье с колбасой (расчет на четыре человека) составил 523 рубля во второй половине ноября 2023 года, исходя из медианной цены ингредиентов для блюда в российских магазинах.
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