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Читать детям перед сном: Волк и семеро козлят — чудесная и добрая сказка про мамину любовь

Читать детям перед сном: Волк и семеро козлят — чудесная и добрая сказка про мамину любовь

Глава 1. Домик на опушке Далеко-далеко, за высокими горами, за быстрыми реками, где лес становится таким густым, что солнечные лучи пробиваются сквозь ветви лишь тонкими золотыми нитями, стоял маленький, уютный домик.

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