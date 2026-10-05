Читать детям перед сном: Волк и семеро козлят — чудесная и добрая сказка про мамину любовь

Глава 1. Домик на опушке Далеко-далеко, за высокими горами, за быстрыми реками, где лес становится таким густым, что солнечные лучи пробиваются сквозь ветви лишь тонкими золотыми нитями, стоял маленький, уютный домик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым