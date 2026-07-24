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Царьград

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ЕС ввел санкции против 4 аэропортов РФ, включая «Платов»

ЕС ввел санкции против 4 аэропортов РФ, включая «Платов»

Аэропорт «Платов», расположенный в Ростове-на-Дону, вошёл в 21-й санкционный пакет, введённый против России.

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