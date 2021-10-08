Жестокое избиение в московском метро. Уйдут ли виновные от наказания?

В МПолитикаЖестокое избиение в московском метро. Уйдут ли виновные от наказания? Трое дагестанцев жестоко избили 25-летнего Романа Ковалева в московском метро на станции «Первомайская».Вернуться к статье175НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ПетровичВ российскую тюрьму тварей посадить и никакого примирения.НадеждаА ЧТО ВО ВСЕМ ВАГОНЕ МЕТРО НЕ НАШЛОСЬ МУЖЧИН, ЧТОБЫ ЗАСТУПИТЬСЯ? Вот вам и новые русские мужчины.... все в телефонах сиделиVasil CornevМужики перевелись на педерастов! В советские времена этих подонков вынесли бы из метро вперед ногами!petrspa SmirnovНаказать так, чтоб другим не повадно было.Александр ПавловНе нужно уповать на госзащиту, нужно помнить что мы мужики и мы у себя дома, не заступился за жену соседа,- следующей жертвой будет твоя женщина! Земля гореть должна под ногами у них! Опомнитесь люди мужеского рода!zhanna guskovaИм наплевать на нас и наши законы,у себя на родине живут как волки и в Росси они меняться не будут.zhanna guskovaСДмитрий Полуэктовполитика неправильная развели чурбанья в стране, уродовДмитрий volgarchПоказательные процессы нужны, но и надо отменить идиотский ельцинский мораторий на смертную казнь!Почти четверть века он уже действует, скольким подонкам, убийцам и т.д. жизни сохранена.Дмитрий Полуэктовэто точно пора перестать в гейропу играть и в некую "демократию с гумманизмом" кстате у главных "демократов" мировых сша во многих штатах ещё и электрические стулья работают по полнойДмитрий volgarchЭто точно. В 32 или 35 штатах.ГорынычЕсли суд отпустит этих уродов под подписку, этот суд надо разогнать, а потом самих посадить.Дмитрий volgarchЭто верно. И отправить не на спецзону, а на простую, к обычным уголовникам.BBboris beresnevРФ коммерческая компания, заплатят и всё для них будет в шоколаде!Ирина ЧугуеваМожно подумать, что в вагоне сидели одни женщины и Ковалёв. А остальные м... что же отсиживались? Никогда не поверю, что группой нельзя было придавить этих отморозков. Но пока вы, м...., будете сидеть на жопе ровно, с нами так и будут поступать кавказцы, хамовитые, малообразованные, понимающие только кулак. Попробовали бы кто-то из русских так вести себя в Дагестане. А мы в своем доме всё терпим. Отпустили этих отморозков и никто не вышел с акциями протеста. Так и передавят вас всех по одному.Елена Смирновапозор тем , даже не знаю, как подобрать слова, "человекам" мужского пола, которые были в том же вагоне!!! просто стыдно за них, как так? сидели и смотрели, как бьют нашего человека!!!!!!!! твари просто!!!!!! их-то было всего 3 урода!!!!!!!!!!!!!!! собрались бы и въедали бы им, чтобы скулилиДмитрий Соловьевбабоньки которые тут сильно мужиков критикуют - обращаю ваше внимание что среди женщин нашлась только ОДНА которая сказала против ( это так. для обьективности ) ПО СУЩЕСТВУ, почему мужики НЕ особо стремяться встревать в стычки с "гостями" тут прошу учесть ВЫСОКУЮ вероятность того что их же и обвинят потом, что напали на бедных - мирных рс и девушка и парень которые не побоялись, молодцыКомментировать
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