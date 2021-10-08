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Жестокое избиение в московском метро. Уйдут ли виновные от наказания?

Жестокое избиение в московском метро. Уйдут ли виновные от наказания?

Трое дагестанцев жестоко избили 25-летнего Романа Ковалева в московском метро на станции «Первомайская».

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Петр Петрович
В российскую тюрьму тварей посадить и никакого примирения.
Надежда
А ЧТО ВО ВСЕМ ВАГОНЕ МЕТРО НЕ НАШЛОСЬ МУЖЧИН, ЧТОБЫ ЗАСТУПИТЬСЯ? Вот вам и новые русские мужчины.... все в телефонах сидели
Vasil Cornev
Мужики перевелись на педерастов! В советские времена этих подонков вынесли бы из метро вперед ногами!
petrspa Smirnov
Наказать так, чтоб другим не повадно было.
Александр Павлов
Не нужно уповать на госзащиту, нужно помнить что мы мужики и мы у себя дома, не заступился за жену соседа,- следующей жертвой будет твоя женщина! Земля гореть должна под ногами у них! Опомнитесь люди мужеского рода!
zhanna guskova
Им наплевать на нас и наши законы,у себя на родине живут как волки и в Росси они меняться не будут.
zhanna guskova
С
Дмитрий Полуэктов
политика неправильная развели чурбанья в стране, уродов
Дмитрий volgarch
Показательные процессы нужны, но и надо отменить идиотский ельцинский мораторий на смертную казнь!Почти четверть века он уже действует, скольким подонкам, убийцам и т.д. жизни сохранена.
Дмитрий Полуэктов
это точно пора перестать в гейропу играть и в некую "демократию с гумманизмом" кстате у главных "демократов" мировых сша во многих штатах ещё и электрические стулья работают по полной
Дмитрий volgarch
Это точно. В 32 или 35 штатах.
Горыныч
Если суд отпустит этих уродов под подписку, этот суд надо разогнать, а потом самих посадить.
Дмитрий volgarch
Это верно. И отправить не на спецзону, а на простую, к обычным уголовникам.
boris beresnev
РФ коммерческая компания, заплатят и всё для них будет в шоколаде!
Ирина Чугуева
Можно подумать, что в вагоне сидели одни женщины и Ковалёв. А остальные м... что же отсиживались? Никогда не поверю, что группой нельзя было придавить этих отморозков. Но пока вы, м...., будете сидеть на жопе ровно, с нами так и будут поступать кавказцы, хамовитые, малообразованные, понимающие только кулак. Попробовали бы кто-то из русских так вести себя в Дагестане. А мы в своем доме всё терпим. Отпустили этих отморозков и никто не вышел с акциями протеста. Так и передавят вас всех по одному.
Елена Смирнова
позор тем , даже не знаю, как подобрать слова, "человекам" мужского пола, которые были в том же вагоне!!! просто стыдно за них, как так? сидели и смотрели, как бьют нашего человека!!!!!!!! твари просто!!!!!! их-то было всего 3 урода!!!!!!!!!!!!!!! собрались бы и въедали бы им, чтобы скулили
Дмитрий Соловьев
бабоньки которые тут сильно мужиков критикуют - обращаю ваше внимание что среди женщин нашлась только ОДНА которая сказала против ( это так. для обьективности ) ПО СУЩЕСТВУ, почему мужики НЕ особо стремяться встревать в стычки с "гостями" тут прошу учесть ВЫСОКУЮ вероятность того что их же и обвинят потом, что напали на бедных - мирных рс и девушка и парень которые не побоялись, молодцы

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