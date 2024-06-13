Александр Михайлов приедет в Барнаул с концертом "Мы русские!"

Артист Михайлов исполнит любимые песни советского кино, русские народные, казачьи и патриотические песни Народный артист России Александр Михайлов посетит Барнаул с большим юбилейным концертом — ему исполнилось 80 лет.
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