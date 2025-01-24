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Главный источник американского финансирования на Украине остановил работу

Агенство США по международному развитию (USAID), которое являлось главным источником американского финансирования на Украине, в том числе военной помощи, получило команду остановить работу над всеми своими проектами.

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