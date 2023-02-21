Небензя: исполнитель и мотив диверсии на «Северных потоках» давно известны

Те, кто стоит за диверсией на газопроводах «Северный поток», а также их мотивы уже давно известны. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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